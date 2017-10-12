В Териберке новый глава

Значительное событие в политической жизни Териберки произошло 4 октября. Были избраны новый глава муниципального образования сельское поселение Териберка, его заместитель и назначен временно исполняющий обязанности главы администрации.



Первое заседание избранного 10 сентября Совета депутатов Териберки вызвало немалый интерес. В небольшом кабинете главы сельского поселения едва хватило мест пожелавшим присутствовать на нём жителям Териберки и представителям общественности. Из десяти избранных депутатов в заседании Совета приняли участие девять народных избранников.



Председатель Кольской ТИК Мария Кливанская поздравила депутатов с избранием и вручила удостоверения Константину Багаеву, Ольге Николаевой, Олесе Ряжских, Ивану Семенихину, Екатерине Матрехиной, Наталье Титовой, Наталье Денисовой, Дмитрию Сапрыкину и Елене Крывонос. Избранный по пятому округу Валерий Яранцев на заседание не явился. Как отметила Мария Кливанская, явка на выборах в Териберке была одной из самых высоких в Мурманской области и составила примерно 43%.



С напутственными словами к депутатам обратилась глава Кольского района Валентина Кустенкова:

- Стать депутатом - очень важный и ответственный шаг. Очевидно, что териберчане поняли: они избирают реальную власть, голосуют за народных избранников, которые будут решать вопросы местного значения. Это очень важно и почётно, что односельчане выразили вам своё доверие. Позвольте вам пожелать, чтобы вы и в дальнейшем оставались принципиальными, ответственными людьми, которые волнуются за будущее своих односельчан.



- Я уверен, что мы продолжим с вами деловое сотрудничество и взаимодействие, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат, - ведь решить все проблемы Териберки самостоятельно невозможно. Я надеюсь на плодотворное взаимодействие депутатов сельского поселения с Кольским районом, Мурманской областной Думой и правительством региона. Хочу пожелать успехов на вашем сложном и очень ответственном поприще. В состав Кольского района входит 34 населённых пункта. Вы занимаете в этом списке достойное место. В последнее время облик Териберки изменился, но ещё остаётся много нерешённых вопросов. Предстоит работа по ликвидации накопленного экологического ущерба. Со следующего года мы начнём снос 33 аварийных строений. Тогда Териберка по настоящему «заиграет». Здесь уникальная природа, Баренцево море. Люди, которые здесь побывали хотя бы один раз, обязательно хотят сюда вернуться. Вам повезло – вы здесь живёте, вам и создавать условия для комфорта жителей и гостей села.



Обсудив и приняв повестку дня первого своего заседания, депутаты приступили к её исполнению. Согласно Уставу муниципального образования, глава муниципального образования Териберки избирается из числа депутатов Совета открытым голосованием. На этот пост народные избранники выдвинули две кандидатуры – Константина Багаева и Екатерины Матрехиной. Екатерина Николаевна взяла самоотвод. В итоге за Константина Багаева проголосовало 7 депутатов, один был против, один воздержался.



Кандидатуру Екатерины Матрехиной выдвинули и на пост заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Териберка. По итогом голосования она заняла эту должность. Временно исполняющей обязанности главы администрации Териберки назначена Надежда Ряжских. В соответствии с действующим законодательством постоянный глава администрации будет избран на конкурсной основе.



Ещё один немаловажный вопрос повестки дня касался регистрации фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Териберки. В состав фракции вошли семь из десяти депутатов.



Подводя итоги первого заседания Совета депутатов Териберки, новый глава муниципального образования Константин Багаев отметил:

- Все без исключения териберчане рады появлению в нашем селе первого асфальта. Мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить реализацию этой программы в следующем году. Ещё одна актуальная проблема – снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья. Также предстоит заняться модернизацией освещения посёлка.



Остаётся добавить, что люди, которые пришли в Совет депутатов Териберки, по-настоящему болеют за будущее своего села и заинтересованы в том, чтобы оно развивалось. Надеемся, что сегодняшние депутаты, консолидировавшись, реализуют все планы, потому что один в поле не воин, а коллективные усилия обязательно принесут результат.