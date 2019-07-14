В Териберке открыта памятная доска первому спасательному посту на Мурмане

На месте бывшей Териберской спасательной станции по инициативе ГУ МЧС России по Мурманской области открыта памятная доска первому спасательному посту на Мурмане. На церемонии выступили начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник внутренней службы Руслан Назаров, глава Териберки Константин Багаев, председатель Совета Мурманского областного отделения Всероссийского общества спасания на водах Галина Ситник.

Учреждение в 1902 году Териберской спасательной станции на берегу бухты Лодейной положило начало организации спасательных станций на Мурманском береге. Необходимость их создания была обусловлена климатическими условиями на Мурмане: частыми штормами и малой численностью населения, не способного оказать помощь терпящему судну. Станции было присвоено имя императрицы Марии Федоровны, на чьи средства и был устроен спасательный пост.

Открытие памятной доски состоялось в рамках мероприятий, посвященных двойному юбилею спасателей Мурманской области: 370-летию со дня создания пожарной охраны России и 100-летию образования пожарной охраны на Кольском полуострове.