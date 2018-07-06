В Териберке проходит традиционный слет мототуристов «Мотобухта»

С 6 по 13 июля в районе посёлка Териберка при поддержке Мурманского областного отделения Русского географического общества состоится 9-й мотослёт «Мотобухта 2018».

«Мотобухта» – это традиционный слёт мототуристов, проходящий на Кольском полуострове с 2010 года. Предстоящее массовое мероприятие – самый северный сбор путешественников-мотоциклистов. За свою историю «Мотобухта» несколько раз меняла место проведения, давая возможность гостям слета познакомиться со всем многообразием природы Заполярья.

«Мотобухта» – уникальное явление в отечественном мотодвижении. Уникальность мероприятия определяется не только географическим положением, но и широким спектром целей и задач, которые реализуются в ходе его проведения. Мотослёт способствует привлечению внимания участников к истории и культуре Русского Севера, и, в частности, Кольского полуострова, знакомит с его природой и географией. Проведение такого мероприятия открывает для гостей возможности внутрироссийского туризма, помогает налаживать региональные и межрегиональные связи между сообществами путешественников. Для любителей мотопутешествий «Мотобухта» – своеобразный «экзамен» – длительный и суровый маршрут требует специальной подготовки, знаний, умений и навыков. Приехавшие на слет мотоциклисты делятся друг с другом опытом подготовки и прохождения интересных маршрутов мотопутешествий, что способствует повышению общей культуры мотоциклетного туризма, безаварийному вождению, популяризации мототуризма как здорового отдыха.

На «Мотобухту – 2018» ожидается приезд примерно двухсот мотоциклистов из различных регионов России.