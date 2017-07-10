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Мурманская область. Арктика10.07.17 16:15

В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили мероприятие, которое первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин назвал знаковым для всего региона. 15 и 16 июля в Териберке состоится III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь». Организаторами фестиваля являются фонд «Большая Земля», фермерский кооператив «ЛавкаЛавка» и правительство Мурманской области.

Как рассказала заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна Русскова, в этом году формат фестиваля изменился. Основной акцент будет сделан не на развлечения, а на деловую и образовательную повестку. Фестиваль включит в себя пять площадок, каждая из которых представляет одну из потенциальных точек роста посёлка: архитектурно-урбанистическую, площадку традиционных ремёсел и промыслов, гастротуризма, спортивного туризма и познавательного экотуризма.

Архитектурно-урбанистическая зона соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Чтобы показать гастрономическое многообразие севера, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из уникальных местных продуктов. Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки.

Торжественное открытие фестиваля «Териберка. Новая жизнь» состоится 15 июля в 11 часов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин отметил, что центральной темой фестиваля в этом году является устойчивое развитие территорий на примере поселка Териберка. По его мнению, это полностью совпадает с федеральной повесткой и работой в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В связи с этим первый заместитель губернатора рекомендовал муниципалитетам направить профильных специалистов для участия в работе специализированной дискуссионной площадки.

Комментарии

№ 210.07.17 21:31 - АнтонА что делать с дорогой к богатствам Арктики, которую построили несколько лет назад? Давайте памятник сначала построим с табличкой, что здесь похоронены мечты жителей Териберки о процветании, обещанные компанией Штокман Девелопмент, а потом к нему будем туристов водить. назовём этот маршрут "Тропа грёз".
№ 110.07.17 17:45 - MotoRinмир запутался в осознании дальнейшего пути развития, российские экономисты противоречат друг другу, а тут решили разворошить медвежий угол. не перевелись фантасты в Заполярье!
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Последние комментарии

Антон
10.07.17 21:31
А что делать с дорогой к богатствам Арктики, которую построили несколько лет назад? Давайте памятник сначала построим с табличкой, что здесь похоронены мечты жителей Териберки о процветании, обещанные
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
MotoRin
10.07.17 17:45
мир запутался в осознании дальнейшего пути развития, российские экономисты противоречат друг другу, а тут решили разворошить медвежий угол. не перевелись фантасты в Заполярье!
Комментарий к новости:В Териберке пройдёт III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»
vitt51
10.07.17 16:24
круто, быстрей бы это внедряли везде
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