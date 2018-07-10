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Мурманская область. Арктика10.07.18 16:24

В Териберке состоялись фестивали саамской и поморской культуры

В минувшие выходные в сп.Териберка состоялись II открытый поморский фестиваль «Рыбка-окунёчек-2018» и фестиваль культуры народов Севера «Сказки на песке». Насыщенная праздничная программа фестивалей позволила всем участникам провести время в теплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру народов Севера, проживающих в Мурманской области.

В холле Териберского Дома культуры развернулись выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и экспозиция саамского быта «Лавка древностей», подготовленные представителями саамской общины «Мохкйок» совместно с Ассоциацией кольских саамов. Гости мероприятия смогли познакомиться с традиционным жилищем саамов, старинными предметами их домашнего обихода, одеждой и украшениями.

Для всех желающих в зрительном зале был организован показ короткометражных фильмов об истории и жизни саамского и поморского народов, а позже – круглый стол на тему сохранения культурного и исторического наследия в малонаселенных районах Кольского Севера, который провели представители туристско-паломнического центра «Мурманский берег».

В ходе мастер-классов, организованных Ассоциацией кольских саамов и специалистами Дома культуры, гости праздничных мероприятий научились основам мезенской росписи, познакомились с особенностями северного фольклора, узнали секреты заготовки лечебных трав Кольского полуострова.

Завершились двухдневные праздничные мероприятия ярким гала-концертом, в котором приняли участие Териберский Поморский хор, саамская фольклорная группа «Елле» с зажигательными песнями и танцами под аккомпанемент баяна, семейный этнический творческий коллектив «Пирас» с яркой саамской кадрилью, гости из Оленегорска и Кировска – хор «Вдохновение» и ансамбль «Золотое сердце». Также для гостей праздника прозвучали неповторимые саамские луввьт в исполнении Марины Гринчук, Анастасии Королевой, Ольги Красавиной, Анфисы Агеевой и Нины Афанасьевой, а саамский бард Иван Матрехин традиционно исполнил свои душевные песни под гитару.

Все участники мероприятий смогли отведать душистую саамскую уху и сделать фото на фоне экспозиции национального быта.

Организаторами мероприятий выступили муниципальное бюджетное культурно-просветительное учреждение Териберский Дом Культуры, родовая община коренного малочисленного народа саами «Мохкйок», общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», при поддержке государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера».

 

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