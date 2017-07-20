В Териберке состоялось выездное заседание комиссии по подготовке к предстоящему отопительному периоду

В Териберке под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось первое выездное заседание областной межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2017/2018 года.

Участие в заседании приняли представители региональных министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям и Государственной жилищной инспекции, специалисты Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, представители администраций Кольского района и Териберки, а также представители ресурсоснабжающих организаций.

Перед началом совещания межведомственная комиссия посетила мазутную и угольную котельную, водозаборные сооружения и сети электроснабжения, осмотрела резервные источники электроснабжения. По результатам работы отмечено отставание Териберки в подготовке к отопительному периоду. Комиссия рекомендовала администрации муниципального образования обратить особое внимание на наличие квалифицированного персонала, обслуживающего резервные источники электроснабжения на объектах жизнеобеспечения, а также обеспечить организацию бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения потребителей.