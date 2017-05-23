В Териберке в рамках акции «Славься, Мурманская область!» пройдёт региональный праздник «Териберская волна»

День образования Мурманской области традиционно отмечается в рамках акции «Славься, Мурманская область!» в различных населённых пунктах региона. В этом году в Териберке пройдёт областной праздник «Териберская волна». О программе мероприятий и готовности к проведению праздника на оперативном совещании под председательством губернатора Марины Ковтун доложил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

Как сообщил глава ведомства, программа областного праздника «Териберская волна», который состоится 3 июня, предусматривает 13 массовых мероприятий различных форматов и направлений. Основными событиями станут автопробег Мурманск – Териберка, спектакль Мурманского областного театра кукол, передвижная краеведческая выставка «Притяжение Севера», выставка кулинарных изделий и мастер-класс по кулинарному искусству «Вкус Арктики», ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, традиционные саамские игры, показательные выступления военнослужащих Северного флота. Кульминационным мероприятием станет праздничный концерт «Славься, Мурманская область!».

На оперативном совещании в режиме видеоконференции традиционно присутствовали главы районов, и губернатор обратилась к ним с просьбой организовать на праздник делегации жителей от каждого муниципального образования.

«Такие события, как праздник «Териберская волна», становятся объектами культурного туризма, и для того чтобы как можно больше людей узнали о его проведении, нужно организовать соответствующую информационную кампанию в региональных и муниципальных СМИ», – подчеркнула Марина Ковтун.