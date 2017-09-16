В Териберку пришёл региональный образовательный проект «Читающая школа»

В ходе рабочей поездки в Териберку вчера губернатор Марина Ковтун оценила качество ремонта в Лодейнинской школе. В 2016 и 2017 годах школа становилась участником федерального проекта по созданию в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом. В этом году в учреждении были отремонтированы раздевалки, а в прошлом на территории школы была установлена спортивная площадка с элементами полосы препятствий. Кроме того, в 2017 году в школе проводятся ремонты спортивного зала, пищеблока и классных комнат.

Также школа участвует в большом региональном образовательном проекте «Читающая школа». В его рамках для учеников начальной школы сегодня проходил познавательный урок-викторина «В гостях у сказки». Глава региона Марина Ковтун отметила, что главная цель проекта – привить у ребят любовь к чтению и сделать книгу их лучшим другом.

Образовательный проект «Читающая школа», инициированный министерством образования и науки Мурманской области, объединяет ресурсы школ, библиотек системы культуры, родителей, школьников и общественных организаций. В его рамках с прошлого учебного года в школах региона проводится «Час чтения». Он предполагает систематическую работу педагогов, библиотекарей, родителей по приобщению школьников к чтению.