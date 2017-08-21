В Терском районе безработный северянин охотился на корову

В конце июля текущего года в полицию Терского района с заявлением о пропаже коровы обратилось руководство совхоза. По словам представителей сельскохозяйственного предприятия, одно из животных пропало во время выпаса на поле. Ущерб, причиненный предприятию, составил 50 тысяч 400 рублей.

По факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В целях установления личности злоумышленника, причинившего ущерб совхозу, полицейскими в ходе розыскных мероприятий были осуществлены поквартирные обходы в пос.Умба, опрошены жители посёлка.

В ходе осмотра места жительства одного из жителей посёлка в подвале в холодильнике полицейские обнаружили разделанную тушу коровы. В ходе обыска у мужчины были изъяты топоры и разделочный нож.

Под действием неопровержимых доказательств ранее не судимый безработный житель посёлка 1964 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда увидел стадо коров. Выстрелив из гладкоствольного оружия, он увидел, что одно из животных им застрелено, после чего забрал тушу и привёз домой, где разделал её. В ходе поквартирного обхода и опроса населения, которые проводили полицейские, он заявил, что ничего не знает о произошедшем, так как он надеялся, что тушу, спрятанную в подвале, никто не найдёт. В дальнейшем он собирался использовать мясо коровы для личных нужд.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Оружие, из которого была застрелена корова, изъято.