В Терском районе нашли тела двух рыбаков

В Терском районе Мурманской области на мысу между губами Островная и Падан были обнаружены тела двоих мужчин с признаками утопления.

Незамедлительно для проведения осмотра на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и представителей МЧС России. Личности мужчин устанавливаются, выясняются все обстоятельства произошедшего, предположительно они отправились на рыбалку.

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка, направленная на выяснение причины смерти. По завершении процессуальной проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.