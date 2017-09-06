В Терском районе пенсионер – любитель рыбки перегородил сетью реку Оленица

В ходе очередного рейда полицейскими был пресечен факт незаконной добычи биоресурсов в Терском районе. Житель Мурманска незаконно установил ставную сеть на реке Оленица, перегородив реку от одного берега до другого. С помощью незаконного орудия лова мужчина осуществил незаконную добычу рыбы, за что и был задержан сотрудниками полиции.

По словам браконьера, о том, что осуществлять вылов рыбы сетями запрещено, он знал, тем не менее, надеясь на удаленность водоёма, понадеялся на удачу.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в отношении ранее не судимого 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, орудие промысла изъято. В отношении пенсионера избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.