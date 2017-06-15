В Терском районе полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконной ловли сёмги

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». В ходе очередного рейда сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» был пресечен факт незаконной добычи биоресурсов в Терском районе.

Житель Санкт-Петербурга, находясь на берегу реки Варзуга, с помощью незаконного орудия лова осуществил вылов один экземпляр сёмги, за что и был задержан сотрудниками полиции. По словам браконьера, о том, что осуществлять вылов рыбы без соответствующего разрешения запрещено, он знал, тем не менее, зная об удаленности водоема, понадеялся на удачу.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в отношении ранее не судимого 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, орудие промысла изъято. В отношении браконьера избрана мера пресечения – обязательство о явке.