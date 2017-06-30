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Мурманская область. Арктика30.06.17 14:28

В Терском районе проходит традиционный слет мототуристов «Мотобухта»

С 30 июня по 2 июля на территории Терского района при поддержке Мурманского областного отделения Русского географического общества состоится 8-й мотослёт «Мотобухта – 2017». «Мотобухта» – традиционный слёт мототуристов, проводящийся на Кольском полуострове с 2010 года. За свою историю «Мотобухта» несколько раз меняла место проведения, давая возможность гостям слета познакомиться со всем многообразием природы Заполярья.

«Мотобухта» – уникальное явление в отечественном мотодвижении. Уникальность мероприятия определяется не только географическим положением, но и широким спектром целей и задач, которые реализуются в ходе проведения мероприятия. Мотослёт способствует привлечению внимания участников к истории и культуре Русского Севера и, в частности, Кольского полуострова, знакомит с его природой и географией. Проведение такого мероприятия открывает для гостей возможности внутрироссийского туризма, помогает налаживать региональные и межрегиональные связи между сообществами путешественников. Для любителей мотопутешествий посещение «Мотобухты» – своеобразный экзамен, длительный и суровый маршрут требует специальной подготовки, знаний, умений и навыков. Приехавшие на слет мотоциклисты делятся друг с другом опытом подготовки и прохождения интересных маршрутов мотопутешествий, что способствует повышению общей культуры мотоциклетного туризма, безаварийному вождению, популяризации мототуризма как здорового отдыха.

На «Мотобухту – 2017» ожидается приезд примерно двухсот мотоциклистов из различных регионов России. После основных мероприятий на берегу Белого моря самые стойкие мотопутешественники отправятся к Баренцеву морю – в Териберку и на полуостров Рыбачий.

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