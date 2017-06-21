В Терском районе прошла экологическая акция «Живой родник»

В лесном массиве совхоза Умбский сотрудники Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения провели экологическую акцию «Живой родник». Работники учреждения вместе со своими детьми организовали уборку территории и очистку от мусора родника с питьевой водой.

Мероприятие объединило разные поколения людей в создании и поддержке экологического «здоровья» окружающей среды. Активное участие в нем приняли жители поселка.

Акция «Живой родник», которая проходит под девизом «Каждой семье – чистый двор, детскую площадку, беговую дорожку, экотропу здоровья», – часть плана мероприятий, организуемых Министерством социального развития Мурманской области в рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Она направлена на решение одной из главных задач Года экологии – формирование у россиян активной гражданской позиции в сфере экологии.