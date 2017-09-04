В Терском районе сохраняется высокий уровень безработицы

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, в июле 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) снизился до 1,4% (на конец июля 2016 года – 1,5%), численность безработных – на 7 к аналогичному периоду 2016 года (на конец июля т.г. – 6275 человек).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с июлем 2016 года на 22%, нагрузка на одну вакансию составила 0,7 человека против 0,9 в аналогичном периоде 2016 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 8,0%, Ловозерском районе – 6,2%, Кандалакшском районе – 3,2%, г.Полярные Зори – 3,1%, Ковдорском районе – 2,8% и г. Кировске – 2,6% при среднеобластном уровне безработицы - 1,4%.