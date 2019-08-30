В Терском районе состоялся запуск трех новых котельных на местном топливе взамен мазутных

В рамках реализации концессионного соглашения, заключенного с администрацией муниципального образования Терский район и правительством Мурманской области, в Умбе перед отопительным сезоном 2019-2020 запущены три новые котельные суммарной мощностью 7,25 МВт, работающие на местном топливе – щепе и торфе. Старые мазутные котельные подлежат полному выводу из эксплуатации после подтверждения стабильной работы новых котельных при низких температурах.

Инвестиционным проектом предусматривается ввод в эксплуатацию до 2020 года четырех биотопливных котельных, снабжающих тепловой энергией весь жилой и социальный фонды Умбы. Значимость проекта обусловлена замещением дорогостоящего мазута местным видом топлива, что даст эффект в снижении тарифа на тепловую энергию и, соответственно, экономию бюджетных средств, которые выделяются теплоснабжающим организациям в виде субсидий.

Проект реализуется ООО «Тепло Людям. Умба» - дочерним обществом ОАО «БиоЭнерго», которое развивает малую распределенную биоэнергетику на основе местных видов топлива в населенных пунктах, где использование традиционных углеводородных источников энергии нецелесообразно. Управляет семью теплоснабжающими организациями в четырёх субъектах РФ (Смоленская, Владимирская, Ивановская, Мурманская области). Эксплуатирует 36 котельных суммарной установленной мощностью 85 МВт. Реализует пять концессионных соглашений с объемом инвестиций более 650 млн рублей.