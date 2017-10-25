В Терском районе возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконной добычи биоресурсов

В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озера, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

Так, в ходе очередного рейда сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» был задержан 51-летний житель поселка Умба, который, находясь на реке Оленица Терского района Мурманской области, при помощи надувной резиновой лодки установил ставную сеть, перегородив реку от одного берега до другого, и пытался совершить незаконную добычу биоресурсов. Незаконные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 1 ст. 256 УК РФ, орудие лова изъято. В отношении браконьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.