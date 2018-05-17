В Терском районе выявлены сайты о продаже дипломов государственного образца, медицинских справок и листков нетрудоспособности

Прокуратурой Терского района в рамках прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства проведён мониторинг сети Интернет, по результатам которого выявлено 6 сайтов, на которых неустановленными лицами осуществляется продажа дипломов государственного образца, а также 2 сайта, на которых неустановленными лицами осуществляется продажа медицинских справок и листков нетрудоспособности.

Страницы Интернет-ресурсов открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц.

По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района в Октябрьский районный суд города Мурманска направлено 8 административных исковых заявлений о признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещённой.

Рассмотрение заявлений находится на контроле в прокуратуре района.