В Терском районе выявлены сайты о продаже дипломов государственного образца, медицинских справок и листков нетрудоспособности
Прокуратурой Терского района в рамках прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства проведён мониторинг сети Интернет, по результатам которого выявлено 6 сайтов, на которых неустановленными лицами осуществляется продажа дипломов государственного образца, а также 2 сайта, на которых неустановленными лицами осуществляется продажа медицинских справок и листков нетрудоспособности.
Страницы Интернет-ресурсов открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц.
По фактам выявленных нарушений закона прокуратурой района в Октябрьский районный суд города Мурманска направлено 8 административных исковых заявлений о признании информации, распространяемой в сети Интернет, запрещённой.
Рассмотрение заявлений находится на контроле в прокуратуре района.