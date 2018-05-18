В торговом центре Кандалакши мужчина расплатился 5-тысячной купюрой «Банка Приколов»

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре в Кандалакше мужчина расплатился поддельной денежной купюрой достоинством 5000 рублей.

Полицейским кассир торгового центра пояснила, что неизвестный мужчина приобрел алкоголь и продукты, передал ей в качестве оплаты за товар купюру 5 тысяч рублей. Сотрудница магазина сдала покупателю 4500 рублей в качестве сдачи, а надпись на купюре «Не является платежным средством» заметила позже, после чего обратилась в полицию. Потерпевшая достаточно точно описала приметы подозреваемого,

По полученным приметам в ходе оперативных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 54-летний житель Кандалакши признался в совершении преступления и рассказал, что он нигде не работает, нуждается в деньгах. Найдя на улице пятитысячную купюру, выпущенную банком приколов и заведомо зная, что она не является средством платежа и что он совершает мошеннические действия, мужчина решил расплатиться в магазине.

В отношении северяенина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.