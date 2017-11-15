В торговом порту Мурманска теперь не заблудишься

Современный информационный стенд появился рядом с центральной проходной крупнейшей заполярной гавани. На нём обозначены все имеющиеся на территории порта причалы, здания и сооружения, а также показана интуитивно понятная схема движения пешеходов и транспортных средств. На отдельном баннере перечислены экстренные службы и обозначены их телефоны, что повышает оперативность оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также общий уровень безопасности в порту. Стенд имеет длину 35 метров и высоту 3 метра .

Все надписи на схеме выполнены на русском и английском языке. Это позволяет ориентироваться на производственной площадке не только работникам ПАО «ММТП» и подрядных организаций, но членам экипажей иностранных судов, прибывающих в Мурманск.