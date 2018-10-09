В торговом порту обновлен парк автопогрузчиков

В этом году парк спецтехники Мурманского морского торгового порта пополнился новыми современными многофункциональными погрузчиками. Машины шведского концерна Volvo приобретены в рамках программы технической модернизации градообразующего предприятия. На сегодняшний день все шесть единиц новой техники введены в эксплуатацию и уже работают на производственных площадках.

Фронтальный погрузчик Volvo L150H оснащен передовыми технологиями и соответствует экологическим стандартам – под капотом экономичный дизельный двигатель, а стальная рама придает не только высокую устойчивость, но и низкий уровень шума при работе. Кабина защищена от опрокидывания и оборудована дополнительной шумоизоляцией, автоматической системой пожаротушения, специальным фильтром для рециркуляции воздуха в кабине. Использование такой спецтехники делает работу докеров-механизаторов более комфортной и безопасной.

Согласно плану программы технической модернизации АО «ММТП» на 2018 год парк техники обновлен новыми погрузчиками и ожидается появление тракторов компании «Valtra» с двумя мобильные системами орошения штабелей навалочных грузов.