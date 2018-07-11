В торговом порту провели выгрузку тяжеловесной техники

В Мурманский морской торговый порт прибыло судно «Da An», которое доставило ряд тяжеловесных и крупногабаритных грузов, в том числе тяжёлую строительную технику из Китая.

На протяжении нескольких дней на причале № 15 ПАО «ММТП» мурманские портовики максимально оперативно выгружали поступившую спецтехнику: гусеничные и самоходные краны, буровые установки, а также сопутствующие материалы и комплектующие к ним, которые будут задействованы при выполнении работ на крупных инфраструктурных проектах, реализуемых на территории Мурманской области.

Вес отдельных грузовых единиц достигает 78 тонн. Поэтому их выгрузка из трюмов представляла собой сложную технологическую операцию, для которой требуются мощное крановое оборудование и высокая квалификация персонала порта и судового экипажа. Мурманские портовики справились с задачей в кратчайшие сроки.