В торговом порту введены в эксплуатацию два новых погрузчика

В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию две новые единицы техники: колесный и вилочный погрузчики. Машины уже работают на производственных площадках предприятия.

Погрузчики были приобретены в рамках инвестиционной программы, ориентированной на техническую модернизацию АО «ММТП». Новая техника полностью отвечают запросам портовиков, поскольку изготовлена с использованием новейших разработок, которые обеспечивают экологичность и безопасность рабочего процесса.

В наступившем году в планах у мурманских портовиков продолжить программу по обновлению парка специальной техники.