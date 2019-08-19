В торговой сети во время проверки были вскрыты факты реализации мясной продукции с истекшим сроком годности

Прокуратурой города Мончегорска с привлечением специалистов Апатитского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора Мурманской области проведена проверка исполнения организациями общественного питания требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при реализации мясной продукции.

Установлено, что одним из сетевых магазинов города Мончегорска нарушаются требования федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».

Во время проверки были вскрыты факты реализации мясной продукции с истекшим сроком годности, без ветеринарных сопроводительных документов, а также в отсутствии маркировки с указанием сведений о дате выработки.

По результатам проверки в адрес организации внесено представление.

Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в Апатитский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора Мурманской области для рассмотрения по существу.