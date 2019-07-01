В трёх медицинских организаций Мончегорска не исполняют закон о противодействии коррупции

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения расположенными на территории города медицинскими организациями законодательства о противодействии коррупции. По её результатам в деятельности 3-х медицинских организаций – ООО «Центр эстетической стоматологии и имплантологии», ООО «Дента-профи», ООО «Стоматологический центр «Жемчужина» выявлены факты неисполнения требований ст. 13.3 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Проверка показала, что указанными медицинскими организациями установленная статьей 13.3 данного федерального закона обязанность по разработке и принятию мер по предупреждению коррупции не исполнена. Меры по предупреждению коррупции в организациях не разработаны, должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений, не назначены, документы в сфере предупреждения коррупции не принимались.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в указанные медицинские организации внесено три представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.