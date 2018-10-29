В трёх муниципалитетах области до конца 2019 года должны появиться новые детские сады

В мае губернатор Марина Ковтун дала поручение главам нескольких муниципальных образований взять под личный контроль проектирование и строительство детских садов для детей в возрасте до 3 лет. Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проверил ход выполнения поручения. Кроме того, первый заместитель главы региона напомнил, что этот проект входит в перечень поручений Президента России в рамках «майского указа» о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года, и региону предоставлено федеральное софинансирование для решения этой задачи – более 70 млн рублей.

До конца 2019 года детские сады должны быть построены в трёх муниципалитетах. Если в ЗАТО г.Североморск и Печенгском районе работа идёт по плану, то в ЗАТО Александровск проект существенно подорожал в связи с проблемой возведения фундамента на сложном грунте. Условия предоставления федеральных средств не допускают, чтобы стоимость строительства превышала экономическую эффективность. Как сообщил по видеосвязи глава муниципалитета Семен Кауров, поменять выделенный участок не представляется возможным, и сейчас идёт доработка проекта с целью уменьшения стоимости строительства.

Алексей Тюкавин поручил заместителю губернатора Евгению Никоре собрать совещание с участием всех заинтересованных сторон и поискать варианты снижения стоимости проекта, чтобы вписаться в федеральные требования и не потерять финансирование.