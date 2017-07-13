В трёх округах Мурманска проводятся проверки транспортных средств

В областном центре Заполярья продолжается работа по контролю и пресечению административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров, с управлением транспортных средств с тонированными стеклами, с нарушением правил перевозки детей, с непредставлением преимущества в движении пешеходам, в том числе и несовершеннолетним, а также нарушений ПДД со стороны пешеходов.

Проверки транспортных средств проходили в трёх округах Мурманска. С 1 июня текущего года сотрудниками ГИБДД проведено более 330 профилактических бесед с участниками дорожного движения о недопущении нарушений ПДД, остановлено для проверки более 280 транспортных средств, По выявленным нарушениям составлено 242 административных материала, из которых 98 по части 3.1 статьи 12.5 «Управление ТС, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС».

Участие в работе инспекторов принял врио заместителя начальника областного управления ГИБДД Александр Каневский. Он вышел на линию вместе со своими подчиненными, осматривал транспортные средства и проводил профилактические беседы с участниками дорожного движения.

Некоторые водители на месте устраняли тонировочное покрытие в виде плёнки, нанесенное на переднее или ветровые стекла. Выявлено 19 нарушений непредоставления водителями преимущества в движении пешеходов, 22 нарушения ПДД самими пешеходами.

Помимо вышеперечисленных правонарушений сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения требований применения ремней безопасности, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Автоинспекторами проводились проверки маршрутных транспортных средств, осуществлявших перевозку пассажиров, на предмет технического соответствия нормативам.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подобные рейды проводятся и будут проводиться на постоянной основе на всей территории Заполярья.