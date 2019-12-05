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Мурманская область. Арктика05.12.19 13:57

В Туломе пройдёт хоккей в валенках

15 декабря на хоккейном корте в Туломе  в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдёт региональный фестиваль дворового спорта «Хоккей в валенках 4х4». К соревнованиям допускаются команды и игроки со всех спортивных школ Мурманской области и муниципальных учреждений дополнительного образования нашего региона.

Общее число хоккеистов, заявляемых за команды должно быть не более 4-х человек (включая 1-го вратаря).

К участию в фестивале допускаются команды предпочтительно в единой игровой форме. Вратарская экипировка запрещена.

Возрастные группы: 1-й дивизион - юноши 6-10 лет, 2-й дивизион - юноши 11-14 лет, 3-й дивизион - девушки от 7 лет и старше.

Программа соревнований:  регистрация команд – 10.00-10.30; начало соревнований – 11.00; церемония открытия – 12.00; разминка – 12.30; продолжение соревнований – 12.45; церемония награждения – 17.00.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются по адресу электронной почты skolt51@mail.ru в срок до 14 декабря 2019 года

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