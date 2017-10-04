В турнире имени М.В. Ломоносова приняли участие более 2 тысяч школьников Заполярья

Ежегодно Московский центр непрерывного математического образования, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российская Академия наук, Российский государственные технологический университет СТАНКИН в сотрудничестве другими ведущими образовательными организациями России проводят в регионах страны турнир по 9 предметам: математике, математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике и литературе.

В текущем году в турнире приняли участие более 2000 школьников Мурманской области, в том числе 1291 человек из Мурманска.

В столице Заполярья были организованы 3 места проведения турнира: Мурманский академический лицей, Гимназии №№ 8 и 10. Турнир также проведен в гг. Кандалакше, Апатиты, Полярные Зори и Ковдоре.