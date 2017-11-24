Когда последний раз мама ругала Семёна Каурова, главу администрации ЗАТО, узнали ребятишки из детского сада «Березка»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Травить безнравственных клопов этого мира! - цель жизни Виталия Милонова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.11.17 18:20

В тушении пожара в доме на Зелёной улице были задействованы 65 огнеборцев и 14 единиц спецтехники

Как «Арктик-ТВ» сообщало, сегодня в 17.00 старшему оперативному дежурному  ФКУ  «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» от диспетчера СОО поступила информация о том, что по ул. Зелёная,  78 на пятом этаже произошёл хлопок бытового газа.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области и ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».  Всего 65 человек; 14 ед. спецтехники. Производится эвакуация жителей.

Причины устанавливаются. Дальнейшая информация уточняется.

В настоящее время проводится эвакуация жителей подъезда пятиэтажки, работают специалисты тревожных служб. На место происшествия прибыл глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Создан оперативный штаб.

- Дом был отключён от газо- и электроснабжения. Эвакуированных жильцов доставляют в школу №37, которая находится через дорогу. Далее они примут решение отправляться в пункты временного проживания или к родственникам. Всем будет оказана необходимая помощь, – сообщил Андрей Сысоев.

Погибших нет. Госпитализированы два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. Причины происшествия уточняются.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 330 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

SuhiRos
24.11.17 11:07
А ещё казнокрадство на всех уровнях - требует жертв от россиян.
Комментарий к новости:Военная мощь страны и Крым требуют жертв - почти 40% российских семей заявили о нехватке денег на еду и одежду
Владимир.
22.11.17 22:07
Почему не бывает инфо о работе Центра реабилитации детей-инвалидов по адресу ул. Фрунзе, 8?
Комментарий к новости:Молодёжный центр социальной помощи и адаптации открыли после ремонта
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Хоть раз в жизни». Художественный фильм (16+)04:45«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиЭльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте цен-PRO ВалютуКурс евро подрос на 15 копеек, доллара – почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика