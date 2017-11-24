В тушении пожара в доме на Зелёной улице были задействованы 65 огнеборцев и 14 единиц спецтехники

Как «Арктик-ТВ» сообщало, сегодня в 17.00 старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» от диспетчера СОО поступила информация о том, что по ул. Зелёная, 78 на пятом этаже произошёл хлопок бытового газа.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области и ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области». Всего 65 человек; 14 ед. спецтехники. Производится эвакуация жителей.

Причины устанавливаются. Дальнейшая информация уточняется.

В настоящее время проводится эвакуация жителей подъезда пятиэтажки, работают специалисты тревожных служб. На место происшествия прибыл глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Создан оперативный штаб.

- Дом был отключён от газо- и электроснабжения. Эвакуированных жильцов доставляют в школу №37, которая находится через дорогу. Далее они примут решение отправляться в пункты временного проживания или к родственникам. Всем будет оказана необходимая помощь, – сообщил Андрей Сысоев.

Погибших нет. Госпитализированы два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. Причины происшествия уточняются.