В творческой мастерской «Чудесный сундучок» будут рисовать нитками

11 октября в 16.00 в отделе искусства и творчества областной детско-юношеской библиотеки (ул. Буркова, 30) пройдет первое в этом учебном году занятие в творческой мастерской «Чудесный сундучок».

Библиотекари познакомят участников мастер-класса с различными направлениями творчества, выступая в роли навигатора идей и стимулируя к поиску новых направлений.

На занятии гости библиотеки познакомятся с одним из новых веяний рукоделия – ниткографией. Это особая техника рисования картин нитками и пряжей. Многие мечтают рисовать, но не всем удается приручить кисти с красками и карандаши. Тут на помощь приходит ниткография. При рисовании нитками получается интересный эффект, объем и изгиб. Техника хорошо развивает мелкую моторику пальцев, усидчивость и внимание, а также доставляет массу удовольствия от созерцания готовой картины. Создавая творческую работу, ребенок получает массу положительных эмоций, учится видеть прекрасное, развивает свое воображение и творческий потенциал.