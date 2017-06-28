В убийстве и расчленении северянки подозревается житель Снежногорска

Сегодня в региональном следственном управлении СКР состоялся брифинг о ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения расчлененных фрагментов человеческого тела женского пола на территории полигона твердых бытовых отходов ЗАТО г.Снежногорск Мурманской области. В брифинге приняли участие руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Амбарцумян Евгений Георгиевич и старший помощник Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Никешин Андрей Игоревич.

В ходе встречи с прессой сотрудники СКР и прокуратуры рассказали о подробностях расследования, а также представили журналистам фото и видеоматериалы из указанного уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что 16 июня 2017 года при производстве работ по выгрузке отходов на территории полигона твёрдых бытовых отходов ЗАТО города Снежногорск Мурманской области обнаружены расчлененные фрагменты человеческого тела женского пола.

В результате грамотно спланированных действий следователей и следователей-криминалистов следственного управления СКР по Мурманской области, с привлечением оперативных сотрудников данное преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать. Им оказался местный житель города Снежногорска Мурманской области, 1986 года рождения, который в ночь с 11 на 12 июня 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту жительства в городе Снежногорске, в ходе конфликта нанёс множественные удары по голове и телу потерпевшей, 1972 года рождения, а затем использовал нож для лишения её жизни. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

С целью сокрытия следов преступления обвиняемый расчленил тело женщины, после чего вывез его на территорию полигона твёрдых бытовых отходов и спрятал в разные места части тела. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия будут устанавливаться другие квалифицирующие признаки состава этого преступления, наряду с обстоятельствами, отягчающими наказание.

В настоящее время обвиняемый уже дал признательные показания, с его участием проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.