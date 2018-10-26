В учебных заведениях выявлены нарушения в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

В ходе проверки нарушения законодательства выявлены в деятельности ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» ((ГАПОУ МО «МонПК»), ФГБПОУ «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ».

Проверкой ГАПОУ МО «МонПК» установлено, что в нарушение ст. 3 федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в складском помещении столовой учреждения хранилось пшено с истекшим сроком годности.

Проверка ФГБПОУ «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» показала, учреждением осуществлялось хранение муки и крупы в ассортименте в отсутствие на них документов об обязательном подтверждении соответствия обязательным требованиям нормативных документов (декларации о соответствии).

Аналогичные нарушения в части хранения пшеничной крупы и муки в отсутствие документов об обязательном подтверждении соответствия обязательным требованиям нормативных документов (декларации о соответствии) выявлены в деятельности ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ».

В связи с выявленными нарушениями в отношении виновных должностных лиц прокуратурой города возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна), которые направлены на рассмотрение в Апатитский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора по Мурманской области.

В настоящее время постановления находятся на рассмотрения.

Также с целью устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь в адрес учреждений внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.

По результатам рассмотрения представления ГАПОУ МО «МонПК» нарушения законодательства устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Представления, внесенные в ФГБПОУ «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ», в настоящее время находятся на рассмотрении.