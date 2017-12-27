В учреждениях социального обслуживания населения проходят новогодние праздничные мероприятия

В Мурманской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, в предпраздничные дни организованы не только традиционные новогодние представления, но и увлекательные интерактивные программы, выставки, кинопоказы. Ребят ждёт множество неожиданных сюрпризов и, конечно, новогодние подарки.

Не останутся без поздравлений и подарков и дети с особыми потребностями, которые получают социальные услуги на дому.