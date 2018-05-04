В учреждениях УФСИН предотвращены попытки пронести на режимную территорию средства сотовой связи

Сразу в двух учреждениях УФСИН России по Мурманской области предотвращены попытки доставки гражданами на режимную территорию средств сотовой связи. В мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 у мурманчанки, прибывшей на длительное свидание к осуждённому, при досмотре личных вещей были обнаружены в кошельке флэш-накопитель и адаптер для него.

В этот же день в мурманском следственном изоляторе №1 попытку пронести сотовый телефон и сим-карту в кармане верхней одежды совершила гражданка, прибывшая на краткосрочное свидание к своему сыну.

Предварительно женщинам был доведён порядок проведения свиданий, предложено сдать запрещённые предметы, также гражданки были предупреждены об ответственности за пронос на территорию учреждения запрещённых предметов и о возможных последствиях такого поступка.

В отношении правонарушительниц были составлены протоколы об административном правонарушении. Свидания отменены. Проводятся проверки.