В УФСИН для детей сотрудников провели необычный урок

Сотрудники Базы материально-технического и военного снабжения УФСИН России по Мурманской области провели для своих детей специальное занятие по правилам противопожарной безопасности при посещении мест массового скопления людей.

Родители решили совместить приятное с полезным: занятие проходило не в учебном классе, а в одном из крупных торговых центров Мурманска.

Маленьких любителей мультфильмов привели на киносеанс и перед его началом ознакомили с работой системы пожаротушения здания, планом эвакуации посетителей и расположением запасных выходов. Для закрепления знаний также повторили с детьми правила поведения при пожаре.

В завершение занятия маленькие любители кино вместе с родителями смогли насладиться просмотром анимационного фильма.