В УФСИН готовы противостоять заболеваемости гриппом

В Мурманске и области продолжается прививочная кампания против гриппа среди взрослых. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ спокойная, сотрудники УФСИН России по Мурманской области активно включаются в кампанию по вакцинации.

В мурманском УФСИН иммунизация против возникновения и распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций охватывает не только сотрудников учреждений УИС Мурманской области, но также осужденных и подследственных. В настоящее время в учреждениях УФСИН региона уже привито более тясячи человек. Особое внимание уделяется группам осужденных старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими соматическими заболеваниями.

В медицинских частях создан достаточный запас химиотерапевтических препаратов для лечения гриппа, также дезинфицирующих средств и средств защиты медперсонала. Во всех колониях и СИЗО региона обеспечен необходимый температурный режим в жилых помещениях, в образовательных учреждениях и медицинских подразделениях. Организован еженедельный контроль температуры воздуха в указанных помещениях.

На сегодняшний день эпидемической заболеваемости гриппом в учреждениях УФСИН не зарегистрировано.