В УФСИН почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников

25 декабря рабочий день в УФСИН России по Мурманской области начался с общего собрания личного состава и минуты молчания. Сотрудники Управления почтили память погибшего в 1982 году при исполнении служебных обязанностей прапорщика внутренней службы Владимира Тимофеевича Рудака, сотрудника исправительной колонии № 16.

На кладбище посёлка Мурмаши у могилы В.Т. Рудака прошёл памятный митинг, на котором присутствовали представители руководства УФСИН, ИК-16, сотрудники и ветераны УИС. Звучали воспоминания ветеранов, которым довелось вместе служить с Владимиром Тимофеевичем и которые не понаслышке знают, что такое служба, сопряжённая с опасностью для жизни.

Обращаясь к коллегам и приглашенным, заместитель начальника УФСИН Дмитрий Фокин подчеркнул, что наш долг хранить память о сотрудниках, кто ценой собственной жизни выполнил служебный и гражданский долг. Они служат всем нам примером сплоченности, духовным и нравственным ориентиром, придающим силы в борьбе за торжество закона и правопорядка.

В завершение митинга были отданы воинские почести в виде оружейного салюта.

С 2014 года 25 декабря официально считается Днём памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УФСИН России по Мурманской области.