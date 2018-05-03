В УФСИН прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия

В преддверии Дня Победы в УФСИН состоялись соревнования по стрельбе из боевого оружия, посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны и ветерана уголовно-исполнительной системы Павла Васильевича Худякова.



В турнире участвовали 12 команд, представляющие все учреждения УИС региона, по три человека в каждой: заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе, сотрудник мужчина и сотрудник женщина.



По положению турнира, участники выполняли первое спортивное упражнение учебных стрельб. Необходимо было поразить мишень с расстояния 25 метров из пистолета Макарова.



В командном зачёте первое место занял коллектив ИК-16. Второе место поделили сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и отдела по конвоированию УФСИН. Бронзовые медали заслужили сотрудники оленегорской КП-24.



В личном первенстве среди женщин не было равных сотруднице УИИ Ольге Стребковой. У мужчин победу одержал офицер мурманского СИЗО-1 Дмитрий Окунев.



Победители и призёры награждены медалями и дипломами соответствующих степеней. Специальный приз врио начальника УФСИН был присуждён заместителю начальника ИК-16 Алексею Гонтарю.