В УФСИН России по Мурманской области готовятся к увеличению объёмов выпускаемой продукции и расширению ассортимента швейных изделий

В УФСИН России по Мурманской области уделяется большое внимание развитию производственного сектора учреждений с целью привлечения как можно большего числа осуждённых к оплачиваемому труду.

Для создания дополнительных рабочих мест в 2020 году на выделенные средства по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)» запланирована закупка швейного оборудования для мурмашинских ИК-16, ИК-18, мурманской ИК-17, ревдинской ИК-23.

Приобретение 28 единиц швейного оборудования позволит дополнительно трудоустроить 56 осужденных. Это также будет способствовать увеличению объёмов выпускаемой продукции и расширению ассортимента изделий как для государственных и муниципальных нужд, так и для коммерческих структур.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, для повышения качества швейных работ осуждённых обучают всем тонкостям ремесла в профессиональных училищах, осуществляющих образовательную деятельность при колониях.

В настоящее время в центрах трудовой адаптации осуждённых готовы выполнять заказы на пошив постельного белья, разнообразной спецодежды, туристических костюмов, форменной одежды для правоохранительных органов и армии и многое другое как по утвержденным техническим условиям, так и по индивидуальным эскизам и пожеланиям.