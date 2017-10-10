В УФСИН России по Мурманской области подвели итоги деятельности за 9 месяцев

Заседание коллегии, на котором подвели итоги работы регионального УФСИН за минувший отчетный период, прошло под руководством начальника Управления полковника внутренней службы Евгения Шихова. В работе коллегии приняли участие заместители начальника управления, начальники отделов и служб, руководители подразделений УФСИН, председатель общественного совета при УФСИН Николай Богданов, председатель региональной общественной организации ветеранов УФСИН России по Мурманской области Андрей Лодыгин.

По состоянию на 1 октября 2017 года фактическая численность осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УФСИН России по Мурманской области составила 4032 человека. На учете уголовно-исполнительной инспекции состояло 2522 осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, что на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Центрами трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений произведено товарной продукции, оказано услуг и выполнено работ на 54 млн. рублей. В целях стимулирования правопослушного поведения осуждённых по решению суда условно-досрочно освобождено 136 человек.

В 2016-2017 учебном году в профессиональных училищах при региональной УИС обучено 722 осуждённых по 14 востребованным на современном рынке труда специальностям. В настоящее время обучение проходят 408 осужденных.

Оперативная обстановка в учреждениях УИС области в целом оставалась стабильной. Лечебно-профилактические мероприятия проводились регулярно, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.

В сентябре с ознакомительным визитом оленегорскую колонию-поселение №24 посетила член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко, которая отметила надлежащие бытовые условия в данном учреждении, а также организацию психологической и воспитательной работы, создающей благоприятные предпосылки к социальной адаптации после освобождения.

В целом работа учреждений УИС Мурманской области по итогам 9 месяцев 2017 года была признана удовлетворительной. Подводя итоги коллегии, руководитель УФСИН Евгений Шихов поблагодарил коллектив регионального ведомства за слаженную работу, вручив ряду отличившихся сотрудников ведомственные награды.