В УФСИН России по Мурманской области выявлены нарушения закона о режиме и материально-бытовом обеспечении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осужденных

Прокурором Мурманской области Василием Щербаковым в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осужденных.

В ходе проверки выявлены нарушения закона о режиме и материально-бытовом обеспечении.

По итогам проверки начальнику УФСИН России по Мурманской области внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре области.