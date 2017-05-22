Мурманская область. Арктика22.05.17 09:10
В УФСИН России по Мурманской области выявлены нарушения закона о режиме и материально-бытовом обеспечении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осужденных
Прокурором Мурманской области Василием Щербаковым в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осужденных.
В ходе проверки выявлены нарушения закона о режиме и материально-бытовом обеспечении.
По итогам проверки начальнику УФСИН России по Мурманской области внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре области.
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