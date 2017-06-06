В УФСИН стартовали 5-дневные соревнования по многоборью со служебными собаками

В посёлке Мурмаши на территориях специализированных кинодромов при ИК-16 и ИК-18 вчера стартовал ежегодный региональный этап соревнований по многоборью со служебными собаками на лично-командное первенство УФСИН России по Мурманской области. Определить лучшего в профессии съехались специалисты-кинологи всех исправительных учреждений, следственных изоляторов региона, а также отдела по конвоированию УФСИН. Испытания проходят служебные собаки разыскного профиля, специализирующиеся, в том числе и по поиску наркотических средств и взрывчатых веществ.

Соревнования будут проходить в течение пяти дней.

В первый день участники продемонстрировали приемы общего курса дрессировки, где оценивалось послушание собаки, и преодоление на время полосы препятствий - штакетника, бума (бревна), лестницы, канавы и двухметрового барьера. Членами жюри оцениваются как чёткость выполнения заданий собаками, так и грамотность действий кинологов.

Впереди у участников первенства ещё много испытаний - обыск местности, транспорта, следовая работа, задержание и конвоирование условного нарушителя.

Данное первенство является отборочным этапом к всероссийским соревнованиям. Победитель, который определится в ближайшую пятницу, поедет в сентябре в Республику Башкортостан для участия в финале.