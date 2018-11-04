В УГИБДД УМВД России по Мурманской области состоялась видеоконференция, посвященная содержанию дорог в зимний период. Совещание в режиме видеосвязи прошло совместно с участием начальников территориальных ГИБДД Мурманской области, представителей муниципальных органов управления, Главного управления МЧС России по Мурманской области, руководителей обслуживающих эксплуатационных организаций, собственников автомобильных дорог общего пользования, представителей управления гидрометеорологии.

Как отметили полицейские, с наступлением неблагоприятных климатических условий, в течение последнего месяца на территории Мурманской области произошло 89 аварий с пострадавшими, в которых погибли 7 участников дорожного движения, ранен 101 человек.

Так, водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь со стороны п. Зеленоборский в сторону г. Кандалакша, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Скания». В результате 2 человека погибли.

На автодороге г. Апатиты - г. Кировск водитель, управляя «Aуди», выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством. В результате 1 человек погиб, 2 получили ранения.

При совершении 10 ДТП были зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия, выразившиеся в недостатках зимнего содержания дорожного полотна при отрицательных температурах. В частности, одной из причин, способствующей совершению происшествий, является несвоевременная обработка проезжей части противогололедными материалами и снегоуборка автодорог.

Сотрудники Управления ГИБДД озвучили информацию о вступлении в действие национальных стандартов. Их требованиями определены понятия и условия содержания дорог в зимний период, а также сроки ликвидации зимней скользкости. Например, на дорогах с уплотненным снежным покровом должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/ч с помощью дорожных знаков 3.24, также рекомендуется устанавливать знаки 1.15 "Скользкая дорога".

Ещё одной темой, рассмотренной на видеоконференции, стала реализация инженерных мероприятий в 2018 году в местах концентрации ДТП, а также планируемых на 2019 год работ по установке дорожных знаков, ограждений, демонтажу неправильно установленных знаков и нанесению разметки.

При подведении итогов видеоконференции было принято решение о совместных выездах, организованных Управлением ГИБДД и руководством Упрдор «Кола» на аварийно-опасные участки дороги. Это необходимо для обследования и контроля за соблюдением обязательных требований к срокам ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки.