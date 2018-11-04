ИТОГИ: Такое раньше нам не снилось, или Буду вечно молодым«ТелеМамы»: Объявляем итоги марафона «Мама в деле», запускаем новую рубрику «Папа может»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.11.18 12:30

В УГИБДД УМВД России по Мурманской области состоялась видеоконференция, посвященная содержанию дорог в зимний период

В УГИБДД УМВД России по Мурманской области состоялась видеоконференция, посвященная содержанию дорог в зимний период. Совещание в режиме видеосвязи прошло совместно с участием начальников территориальных ГИБДД Мурманской области, представителей муниципальных органов управления, Главного управления МЧС России по Мурманской области, руководителей обслуживающих эксплуатационных организаций, собственников автомобильных дорог общего пользования, представителей управления гидрометеорологии.

Как отметили полицейские, с наступлением неблагоприятных климатических условий, в течение последнего месяца на территории Мурманской области произошло 89 аварий с пострадавшими, в которых погибли 7 участников дорожного движения, ранен 101 человек.

Так, водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь со стороны п. Зеленоборский в сторону г. Кандалакша, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Скания». В результате 2 человека погибли.

На автодороге г. Апатиты - г. Кировск водитель, управляя «Aуди», выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с другим транспортным средством. В результате 1 человек погиб, 2 получили ранения.

При совершении 10 ДТП были зафиксированы неудовлетворительные дорожные условия, выразившиеся в недостатках зимнего содержания дорожного полотна при отрицательных температурах. В частности, одной из причин, способствующей совершению происшествий, является несвоевременная обработка проезжей части противогололедными материалами и снегоуборка автодорог.

Сотрудники Управления ГИБДД озвучили информацию о вступлении в действие национальных стандартов. Их требованиями определены понятия и условия содержания дорог в зимний период, а также сроки ликвидации зимней скользкости. Например, на дорогах с уплотненным снежным покровом должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/ч с помощью дорожных знаков 3.24, также рекомендуется устанавливать знаки 1.15 "Скользкая дорога".

Ещё одной темой, рассмотренной на видеоконференции, стала реализация инженерных мероприятий в 2018 году в местах концентрации ДТП, а также планируемых на 2019 год работ по установке дорожных знаков, ограждений, демонтажу неправильно установленных знаков и нанесению разметки.

При подведении итогов видеоконференции было принято решение о совместных выездах, организованных Управлением ГИБДД и руководством Упрдор «Кола» на аварийно-опасные участки дороги. Это необходимо для обследования и контроля за соблюдением обязательных требований к срокам ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

MotoRin
03.11.18 09:39
зато мы празднуем День единства!!! А в бар мы пойдём, даже если не включат в МРОТ затраты на спиртное!!!
Комментарий к новости:Современная Россия: граждане живут по «модели выживания»
Анастасия Карева
02.11.18 11:04
Татьяна, спасибо за ваш отзыв. Сил вам и терпения. Много пришлось пережить...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Работники вне закона»
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
01.11.18 18:57
Я и мои коллеги по работе и общей борьбе из ОУ ждут с нетерпением завершения обустройства набережной Семёновского озера, что ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как ж
Комментарий к новости:Работы по благоустройству Семеновского озера будут идти и в зимний период
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:40Городские хроники (6+)17:50Мультфильмы (0+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги«Регулирование цен на топливо в России сейчас невозможно», или «Нефтяники согласились с этим за одну ночь»-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 7 копеек, евро вырос на 41-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыДля горнодобывающих компаний могут найти дополнительные налоги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 327 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика