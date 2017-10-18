В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН прошла рабочая встреча по вопросам помилования

В УФСИН состоялась рабочая встреча руководства уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области с представителем комиссии по вопросам помилования региона. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки ходатайств осужденных о помиловании.

Заместитель председателя комиссии по вопросам помилования на территории Мурманской области Виктор Минаков сообщил, что в 2017 году от осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, поступило 5 ходатайств о помиловании. Все материалы на осужденных, обратившихся к президенту РФ с ходатайствами, были подготовлены сотрудниками УИИ должным образом.

Виктор Минаков в своём докладе акцентировал внимание представителей руководства УИИ на ряд важных моментов. По его словам, при подготовке осужденными ходатайства о помиловании необходимо учитывать интересы потерпевшей стороны. Это возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненного преступлением, наличие прощения от потерпевших, их мнение о применении акта помилования.

Очень важен и институт поручительства, когда добропорядочные граждане берут на себя обязательство оказывать помощь в социальной адаптации, а главное - контролировать поведение осужденных. Ведь не секрет, что часто лица, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, не воспринимают это всерьёз и допускают нарушения порядка отбывания наказания либо же совершают новые преступления.

По итогам встречи представители руководства УИИ проведут дополнительные разъяснительные занятия с сотрудниками инспекции и осужденными о порядке подготовки ходатайств о помиловании.