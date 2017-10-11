В Умбе мужчина устроил на улице стрельбу по автомобилю

Несколько недель назад в дежурную часть полиции в Кандалакше поступило сообщение о том, что в поселке Умба на улице Восточной слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции установили, что стрельбу устроил местный житель 1986 года рождения.

Потерпевший рассказал полицейским, что в дневное время 31-летний мужчина беспричинно стал стрелять по его автомобилю. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемого на период следствия заключили под стражу. В ходе осмотра места происшествия и автомобиля злоумышленника сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 10 патронов разного калибра, которые были направлены на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, все изъятые у злоумышленника патроны являются боеприпасами и пригодны для стрельбы. Правоохранителям подозреваемый пояснил, что патроны он нашел, но сдавать находку в органы внутренних дел, как это положено, не стал.

В отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего мужчины в настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело - по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.