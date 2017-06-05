В Умбе начинает работу молодёжный клуб в формате «Антикафе»: в летний период Совет по молодёжной политике Терского района приглашает молодёжь от 14 лет и старше каждую субботу с 18.00 до 22.00 провести время с пользой на ул. Дзержинского, 40.

В программе мероприятий: модные психологические, настольные, интеллектуальные, ролевые и пародийные игры; просмотр авторских, авангардных, премьерных фильмов на большом экране; экстравагантные конкурсы, тематические вечеринки, уникальные мастер-классы; коллекционные книги из частных библиотек; атмосферные интерьеры, инструментальная музыка, обсуждения актуальных проблем и многое другое.

Первая встреча гостей молодёжного клуба состоялась 3 июня.

Проблема «Куда пойти в субботу вечером» решена! Станьте первыми участниками молодёжного клуба в формате «Антикафе» в посёлке Умба.