В Умбе обгорели две детские коляски

Часто молодые родители оставляют детские коляски в подъездах, забывая о том, что брошенный непотушенный окурок, случайно попавший в коляску, может спровоцировать пожар, зачастую такие возгорания происходят и по вине детской шалости. Так, в минувшее воскресенье в поселке Умба, в подъезде дома на улице Беломорская обгорели две детские коляски.

Обезопасить от подобных возгораний может только хранение детской коляски у себя в квартире. На первый взгляд, загорание колясок может показаться незначительным, однако дым от таких пожаров может причинить значительный вред жизни и здоровью жильцов многоквартирного дома. Продукты горения при пожаре всегда поднимаются снизу вверх, из-за чего происходит сильное задымление на лестничной площадке, и чаще всего от пожаров в подъездах страдают жильцы верхних этажей, именно в их квартиры попадает едкий дым, которым можно отравиться.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в подъезде. Берегите свое здоровье и имущество! Помните, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь - «112», «101».