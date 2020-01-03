Мурманская область. Арктика03.01.20 10:30
В Умбе открылся фронт-офис регионального Туристско-информационного центра
В Умбе начал работу фронт-офис Туристско-информационного центра Мурманской области. Здесь жители и гости региона могут получить информационное сопровождение при путешествии по Терскому берегу и области в целом.
Напомним, Терский район наряду с Кандалакшским входит в состав туристско-рекреационного кластера «Беломорье». Основная специализация кластера – активный природный туризм, в том числе морские прогулки по Кандалакшскому заливу, сельский, событийный и рыболовный туризм.
Как сообщает Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, туристско-информационный центр в Умбе расположен по адресу: ул. Дзержинского, 40. В планах – открытие аналогичных фронт-офисов в Териберке и Ловозере.
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Последние комментарии
Zdoroviak
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владимир
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Д.О. Вернер.
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