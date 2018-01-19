В Умбе приступили к рассмотрению дела о хищении средств при строительстве социального дома

Дело о махинациях при строительстве социального дома для переселенцев из аварийного жилья в Умбе после его перехода из одной инстанции в другую начали рассматривать по месту совершения преступления.

Из картотеки судебного участка Кандалакшского районного суда в Умбе следует, что дело поступило 20 декабря 2017 года. Первое заседание должно было состояться 10 января, но было перенесено на 18 января.

Напомним суть дела: руководитель подрядной организации «Мурманэнергострой» Геннадий Трубицин обвиняется в хищении свыше 19 млн рублей из бюджетов Умбы и Мурманской области (ч.4 ст.159 УК РФ), а также хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).

Сначала дело попало на рассмотрение в Октябрьский районный суд Мурманска, но после облсуд принял решение перенести процесс в Кандалакшский райсуд, по месту совершения инкриминируемого преступления, сообщает sud51.com.